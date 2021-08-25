Hasan Uğuz yönetimindeki 48-SGF-4 yabancı plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisinde, Mustafa Danabaş idaresindeki 16 JK 216 plakalı otomobil, ardından da Polat Akkan'ın kullandığı 34 BLF 648 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hasan Uğuz ve yanındaki Mustafa Ciğer ile 34 BLF 14 plakalı araçta bulunan Gülçin Akkan ve Beren Zişan Akkan yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğuz ile Ciğer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.