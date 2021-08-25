Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: AA]
Rus donanmasına ait bir gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren, 300 borda numaralı "Smolnyy" isimli 137 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi'ne seyrini sürdürdü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
Etiketler: Çanakkale
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