Kiralık konut piyasasında şikayetler arttı. Kiracıların kimi evlerinden çıkarılıyor, kiminden ise kat kat bedel artışı istenebiliyor.

Bunda en büyük etken kiralık ev sayısındaki düşüş. 2021'e kadar aşağı yukarı aynı olan kiralık konut sayısı 2021 yılında yarı yarıya azaldı.

Kiralık ev sayısındaki düşüşün yanı sıra mevcut evler ise cep yakıyor. Örneğin, İstanbul'daki bazı bölgelerde 2 bin liraya kiralanan evlerin şimdiki fiyatı 5-6 bin liraya kadar yükselmiş durumda.

Kiracıyı mağdur eden bu durumların yasal bir zemini ise yok. Kira bedeline ancak enflasyon oranında zam yapılabiliyor.

"Belirtilmedikçe kira sözleşmesi 1 yıllık uzar"

Ankara Hacı Bayram Veli Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, kira sözleşmesinin önemini belirterek, "Belirli süreli kira sözleşmeleri sürenin bitiminden en az 15 gün önce kiracı tarafından bildirilmiş olmadıkça 1 yıllık süre için uzar. Arkadaşım sen çık buradan ben burayı başka birine kiraya vereceğim şeklinde bir çıkarma imkanı yok" dedi.

Kiracı sadece belli şartlarda evden çıkarılabiliyor

Ev sahibi ise kiracıyı sadece belli şartlarda evden çıkarabiliyor. Prof. Dr. Aydos, hangi durumlarda kirecının çıkarılabileceğini şöyle anlattı:

"Bunun için iki yol var. Birincisi gereksinim, yeniden inşa veya imar olmalı. İkicisi ise el değiştirirse, bu kiraladığımız konut, o zaman yeni satın alan kişi 1 ay içerisinde ihtarda bulunup 6 ay sonra tahliye yapabiliyor."

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda bile, 1 yıl içinde 2 kez ihtar çekilmesi gerekiyor.

