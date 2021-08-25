Düziçi ilçesine bağlı Karaguz köyünde, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü balık yetiştirme tesislerinde yetiştirilen sazan yavruları düzenlenen törenle göle salındı.

Balıkların bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, ilçeye bağlı Karaguz, Pirsultanlı ve Çerçioğlu köylerinde göle balık bırakıldığını belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı program kapsamında bu 3 köyümüzde toplam 428 bin sazanımızı suyla buluşturduk. İnşallah bereketli olur ve kısa sürede bu balıklarımızın ürediğini görürüz. Artık bu balıklarımız köylülerimize emanet. Onları korumak, gözlemlemek onların işi. Korudukları taktirde hem bölgede balıkçılık yapanlara, hem de civar köylülerimize faydalı olacaktır." diye konuştu.