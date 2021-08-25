Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Belenköy TOKİ Konutları önünde bulunan bir iş yerinden para ve 50 karton sigara çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, şüpheli H.M. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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