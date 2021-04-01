Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren bir süs bitkisi üretim tesisini ziyaret etti.

İlçede 12 süs bitkisi yetiştiren büyük firma olduğunu ifade eden Erdoğan, bu firmaların sürekli denetlendiği, yetiştirilen ürünlerden de örnekler alınarak incelendiğini belirtti.