Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Anamur ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovabaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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