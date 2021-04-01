Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van - Yüksekova karayolunda heyelan meydana geldi
[Fotoğraf: İHA]
Van-Yüksekova karayolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın kayması sonucu yol kapandı.
Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler kapanan karayolunun açılması için çalışma başlattı.
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