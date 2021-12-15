Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarlasını sürerken Roma dönemine ait küp buldu
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken, Roma dönemine ait pitos buldu. Pitos, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran, tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü (pitos) fark edince jandarmaya haber verdi.
İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğüne götürüldü.
Roma dönemine ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kastamonu Roma Dönemi Tarihi Eser
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