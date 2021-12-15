Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 8 aylık gebe bir inek, 40 metrelik uçurumdan düştü.

Dere yatağının kenarına kadar yuvarlanan ineğin sahibi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulundu.

İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, 4 saat süren çalışma sonrasında ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

“İneğimize herhangi bir zarar gelmeden kurtardılar”

İneğin sahibi Bahattin Gürdal, “İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağıya düşüyor. Bizimde kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.