Türkiye’nin ilk dijital cüzdan uygulaması Alternatif, İstanbul’da düzenlenen Webrazzi Fintech 2021 Konferansı’nda gündeme damgasını vurdu.

2020’deTürkiye’nin en hızlı büyüyen 11’inci şirketi olan Macellan’ın CEO’su Göktürk Yetim, konferansa katılanlara yeni uygulamayla ilgili bilgi verdi.

"Sektörü büyütmeye geldik"

Dijital cüzdan uygulaması Alternatif’i “Nakit ve kredi kartına alternatif bir ödeme sistemi” olarak tanımlayan Yetim “Hem ekosisteme hem müşterilere hem de kullanıcılara kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni ödeme sistemiyle ilgili konuşan Yetim “Uygulama, kullanıcılar için nakit ve kredi kartının bir alternatifi olurken aslında işletmeler için de bir Süper App oldu. Biz sektörü büyütmeye geldik” dedi.

“Hedefimiz dünyaya yayılmak”

Kart saklama, sanal pos gibi birçok finansal teknoloji ürününü müşterilerle offline olarak buluşturacaklarını belirten Yetim uygulamaya 46 markanın dahil olduğunu, her geçen gün bu sayının arttığını söyledi.

İşletmelerin sisteme kaydıyla ilgili “Şu an bir işletmeyi yaklaşık iki hafta içinde bir finteche dönüştürüyoruz. Üye işyeri sihirbazımız bittiğinde bu süre ülke ya da sektör fark etmeksizin beş dakikaya inecek” diyen Yetim “Hedefimiz dünyaya yayılmak” ifadelerini kullandı.

Yetim uygulamaya üye olmak isteyen şirketlerin yapması gereken tek şeyin online başvuru olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Nakit ya da kredi kartı olmadan alışveriş yapılabiliyor

Yeni uygulama, tüketiciye kolay ve hızlı alışverişi vaat ediyor. Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinden akıllı telefonlara indirilebilen uygulama, müşterilerle onlarca markayı bir araya getiriyor.

Dijital cüzdan olarak tasarlanan uygulama ile müşteriler nakit ya da kredi kartına gereksinim duymadan alışveriş yapabilecek. Bunun için dijital cüzdana para yüklemek ve kasada QR kod okutmak yeterli olacak. Alternatif’le markalar müşterilerine yönelik kampanyalar da düzenleyecek.

7 yılda 100 milyonluk piyasa değerine ulaştı

Yaptığı yatırımlarla finansal teknoloji sektöründe önemli bir yer edinen Macellan son ürünü dijital cüzdan uygulaması ile dijital para dünyasına da el attı.

2014 yılında sıfır sermaye ile bir üniversite yemekhanesinde kurulan Macellan, Arşimet, Lagina ve Bulut Filo Yönetimi isimli ürünleriyle 7 yılda 100 milyon TL’lik bir piyasa değerine ulaştı.

2020’de TOBB’un yayınladığı Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde 11’inci sırayı alan Macellan, daha önce Türkiye’yi ilk yerli biyometrik imza ürünü olan Lagina ile tanıştırmıştı. Firmanın 6 ülkede ofisi ve 160 çalışanı bulunuyor.

