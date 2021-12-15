Kaza,15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametinde seyir halindeki ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile karşı istikamette ilerleyen Burak D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Burak D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ile otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.