Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye giden jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bildirdi.

Gelen ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğüne götürüldü. Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu belirtildi.

Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.