Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hüsnühat UNESCO listesinde
Arapça harflerle güzel yazı yazma sanatı olan hüsnühat Türkiye’nin başvurusuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hüsnühat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.
Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listelerindeki unsurlarının sayısı 21’e ulaştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı UNESCO
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