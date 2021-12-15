Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hüsnühat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.

Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listelerindeki unsurlarının sayısı 21’e ulaştı.