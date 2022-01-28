Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, COVID-19 aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, il dışından dönen mevsimlik tarım işçilerinin aşısını yaptırması veya eksik olan dozları tamamlaması için çalışmalar sürüyor.

“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli. pic.twitter.com/AxRl7mwxiR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2022

Kentte ki aşılama oranının artırılması için tüm sağlık ve kamu çalışanlarının çalışmaları belli bir hızla, istikrarlı ve yoğun şekilde devam ediyor.

İl dışına en fazla mevsimlik tarım işçisi gönderen Şanlıurfa'da, aşılamanın başladığı dönemlerde çok sayıda kişi, gittiği illerde tarlada çalıştığı için aşı olamadı.

Kışla birlikte evlerine dönen mevsimlik tarım işçilerinin kapılarına kadar gidilip aşıları yapılıyor.

"Kapımıza kadar gelerek aşımızı yaptılar"

Aşı olan mevsimlik tarım işçisi İbrahim Halil Demir, her yıl çalışmak için İç Anadolu Bölgesi'ne gittiğini, zamanının tamamını tarlada geçirdiği için aşı yaptıramadığını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce evine döndüğünü anlatan Demir, " Eyyübiye Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyümüze, kapımıza kadar gelerek aşımızı yaptı. Çok memnun oldum, iyi ki aşımı oldum. Aşı herkes için şarttır, herkes aşısını olmalı" dedi.

