Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen S.G, S.T, M.K. takibe aldı.

Kent merkezindeki bir adreste yapılan aramada 50 sikke, tarihi eser kitap ve 2 obje ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, ele geçirilen eserlere ise el konuldu.