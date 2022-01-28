Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da tarihi eser operasyonunda 50 sikke, tarihi eser kitap ve 2 obje ele geçirildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen S.G, S.T, M.K. takibe aldı.
Kent merkezindeki bir adreste yapılan aramada 50 sikke, tarihi eser kitap ve 2 obje ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, ele geçirilen eserlere ise el konuldu.
Etiketler: Isparta Tarihi Eser
Son Haberler
- 13:00
- 13:11
- 12:56
- 13:12
- 13:03
Sıradaki Haber
Burdur'da ilçe belediye başkanı mahallelinin kar sevincine ortak oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz