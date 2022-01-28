Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da aranan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Batman'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-24 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda haklarında "uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah bulundurma, cinsel istismar ve göçmen kaçakçılığı yapma" gibi suçlardan arama kararı bulunanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Batman Hırsızlık İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık Uyuşturucu
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