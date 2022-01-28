Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından, Hürriyet Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarının brandadan yapılan çatısında yoğun kar birikti.

Bir süre sonra biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çöktü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili çalışma başlatıldı.