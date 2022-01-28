Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kar nedeniyle dolmuş duraklarındaki brandalar çöktü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan dolmuş durağındaki brandalar çöktü.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından, Hürriyet Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarının brandadan yapılan çatısında yoğun kar birikti.
Bir süre sonra biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çöktü.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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