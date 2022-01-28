Kentte etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yoğun tipinin de etkisini gösterdiği kırsal kesimlerde köy yolları da ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 37, Adaklı'da 17, Genç'te 32, Karlıova'da 19, Kiğı'da 11, Solhan'da 13, Yayladere'de 8 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplamda 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışının dün etkisini gösterdiği ve geçici bir süreliğine TIR geçişlerine kapatılan Bingöl-Erzurum yolu yeniden geçişlere açıldı.