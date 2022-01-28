Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de 139 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yoğun tipinin de etkisini gösterdiği kırsal kesimlerde köy yolları da ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 37, Adaklı'da 17, Genç'te 32, Karlıova'da 19, Kiğı'da 11, Solhan'da 13, Yayladere'de 8 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplamda 139 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
Öte yandan, yoğun kar yağışının dün etkisini gösterdiği ve geçici bir süreliğine TIR geçişlerine kapatılan Bingöl-Erzurum yolu yeniden geçişlere açıldı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Ulaşım
Son Haberler
- 13:00
- 12:56
- 13:03
- 12:29
- 12:33
Sıradaki Haber
Zonguldak'taki kar manzaraları havadan görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz