28 günde 75 kişi barınma merkezine yerleştirildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan 75 vatandaşı barınma merkezine yerleştirdi. Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor.
Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte sürekli devriye gezen ekipler, devlet hastaneleri, parklar, terminaller, cami avluları başta olmak üzere geniş bir alanda uygulama yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sokaktan kurtardı.
Ekipler gerekli tutanakları tutarak evsiz vatandaşları Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirdi. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar toplamda 75 kişiyi sokaktan kurtardı.
Kıyafet yardımı yapılıyor
Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor.
Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman yardımı da yapılıyor.
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