Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte sürekli devriye gezen ekipler, devlet hastaneleri, parklar, terminaller, cami avluları başta olmak üzere geniş bir alanda uygulama yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sokaktan kurtardı.

Ekipler gerekli tutanakları tutarak evsiz vatandaşları Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirdi. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar toplamda 75 kişiyi sokaktan kurtardı.

Kıyafet yardımı yapılıyor

Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor.

Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman yardımı da yapılıyor.

