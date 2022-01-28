Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Konuralp Mahallesi'ndeki Düzköy Sapak mevkisinde Zekeriya Alemdar'a (78) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Zekeriya Alemdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Zekeriya Alemdar'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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