Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi Süleymaniye Mahallesi yeşile büründü
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde meyve ağaçları çiçek açtı.
Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde meyve ağaçları çiçek açtı.
Gümüşhane'nin kuzeybatısında yer alan ve kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan mahallede ilkbaharın gelişiyle doğa yeşile büründü.
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