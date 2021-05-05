Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde tam kapanma tedbirleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Boyabat ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerini denetledi.
Çetin ve beraberindekiler, genelge çerçevesinde kısıtlamadan muaf tutularak hizmetlerine devam eden iş yerlerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet ederek uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren Çetin, daha sonra uygulama noktalarını denetledi.
Denetimlere Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve diğer ilgililer katıldı.
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