Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te çiçekli trafik denetimi
[Fotoğraf:AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücülere çiçek hediye etti.
Ekipler, Trafik Haftası kapsamında uygulama noktalarında devam ettikleri denetimlerde sürücülere çiçek sürprizi yaptı.
Trafik kurallarının hatırlatıldığı broşürlerin de verildiği sürücüler, sürpriz nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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