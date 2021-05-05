Dünya çapında yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen hurma, özellikle ramazan ayında, iftariyelik olarak tüketimi ile zirve yapıyor.

Irak'ın Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda yan yana dizili dükkanlarda farklı ülkelerden getirilen hurma çeşitleri satışa sunuluyor.

