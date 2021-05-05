Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliği: Hurma
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda yan yana dizili dükkanlarda farklı ülkelerden getirilen hurma çeşitleri satışa sunuluyor.
Dünya çapında yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen hurma, özellikle ramazan ayında, iftariyelik olarak tüketimi ile zirve yapıyor.
Irak'ın Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda yan yana dizili dükkanlarda farklı ülkelerden getirilen hurma çeşitleri satışa sunuluyor.
Son Haberler
- 15:31
- 15:25
- 15:19
- 15:35
- 15:11
Sıradaki Haber
Gaziantepli Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali gerçek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz