Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmada" cadde, meydan ve sahillerdeki sakinlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da denetimler gerçekleştiriliyor.

Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist denize girdi, plajda güneşlendi.

Polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ve tekneyle aynı anda sahilde denetim yaptı.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücülerin kısıtlamadan muaf tutulup tutulmadığını kontrol ediyor, yayaları da denetime tabi tutuyor.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist bulunurken, güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

Muğla-Aydın kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.