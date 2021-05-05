Sandıklı-Hocalar Karayolunun 2. kilometresindeki 10 bin 680 metrekarelik tesiste, yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştiriliyor.

Yurt dışı fidan sevkiyatlarının başladığı serada, 150 bin fidan Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan'a gönderilmeye başlandı. Yurt içinde ise Hatay, Mersin, Bursa, İznik, Çanakkale ve Balıkesir’e gönderilen meyve fidanları yoğun talep görüyor.

İşletme Müdürü İbrahim Sarıkaynak, gazetecilere, müşterilerden gelen taleplere göre meyve fidanı ürettiklerini belirtti.

Sarıkaynak, şöyle konuştu:

"Seramız tamamıyla jeotermal sistemle ısınmakta ve özel iklimlendirme sistemimiz mevcut. Müşterilerimizin siparişi doğrultusunda fidan üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürün yelpazemiz çok geniş olup, yurt içi ve yurt dışına ürün gönderiyoruz. Şuan sevkiyat aşamasındayız."

Son iki yıldır şeftali ve nektarin fidanlarının yoğun talep gördüğünü aktaran Sarıkaynak, "Geçmişe baktığımızda kayısı, badem ve ceviz fidanları popülerdi. Burada arz talep önemli faktör. Biz, müşterinin talebi doğrultusunda 1 yıl önceden fidan üretim hazırlıklarına başlıyoruz."​​​​​​​