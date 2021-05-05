Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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