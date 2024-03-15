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Güncel
AA 15.03.2024 09:29

Tarihi konakta ramazana özel yöresel menü çıkarılıyor

Gümüşhane'nin tarihi konaklarından Özdenoğlu Konağı'nda ramazan boyunca yöresel yemekler hazırlanacak.

Tarihi konakta ramazana özel yöresel menü çıkarılıyor

Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama birimi olan tarihi Özdenoğlu Konağı'nda Gümüşhane gudu güveci, gendime çorbası, siron, Gümüşhane sini baklavası gibi yöresel yemeklerin de yer aldığı ramazan menüsü hazırlandı.

Okul müdürü Osman Someren, Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerini ramazan boyunca yerli misafirlere hatırlatmak, yabancı misafirlere ise tanıtmak amacıyla "Eski Ramazanlar Özdenoğlu Konağı'nda" sloganıyla menüleri güncellediklerini söyledi.

Menülerin yoğun talep gördüğünü belirten Someren, "İnsanlar, damaklarında kalan eski lezzetleri tekrar hatırlamak ve tatmak için iftar saatlerinde konağımıza geliyor. Yemeğin hazırlanışından sunuşuna kadar bütün işlemleri öğrencilerimiz gerçekleştiriyor." dedi.

Arkadaşlarıyla Özdenoğlu Konağı'nda orucunu açan Çiğdem Yaşar Ataman ise yöresel yemeklerin Özdenoğlu Konağı'nda yaşatılmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "Yemekler de gayet güzel. Konağın sosyal medya sayfasında yöresel menüyü görmüştüm. Özellikle tercih ettik. Gümüşhaneli olmayan arkadaşlarımız da tatsın istedim. Arkadaşlarımızla kalabalık sofralarda iftar açmamız ramazanın ruhuna hitap ediyor." dedi.

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