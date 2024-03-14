Zehirli krom tankına düşen kedi aranıyor: Kediye dokunmayın

Japonya’nın Hiroşima eyaletinde pazar gecesi bir kedinin fabrikadaki zehirli krom tankına düştükten sonra kurtulmayı başararak kayıplara karışması yetkilileri alarma geçirdi.

Yetkililer, Fukuyama şehrindeki metal kaplama fabrikasında çalışan işçilerin, krom tankının etrafında bir kediye ait olduğu düşünülen ayak izleri bulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, ıslanmış ve açık kahverengiyle boyanmış bir kedinin fabrikayı terk ettiğini tespit etti.

Gelişmenin üzerine bölge sakinlerine uyarı yapan yerel otoriteler, anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmama çağrısında bulundu.

Olayın meydana geldiği fabrikadan yapılan açıklamada ise krom tankının üzerinin kalın bir branda ile örtülü olduğu belirtilirken, brandanın kedinin ağırlığına dayanamamış olabileceği kaydedildi.

Benzer bir kazanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.