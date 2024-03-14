Az Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.03.2024 19:58

Zehirli krom tankına düşen kedi aranıyor: Kediye dokunmayın

Japonya'nın Hiroşima eyaletindeki bir fabrikada zehirli krom tankına düştükten sonra kurtulmayı başararak kayıplara karışan kedi paniğe yol açtı. Yetkililer, bölge halkına anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmama uyarısında bulundu.

Zehirli krom tankına düşen kedi aranıyor: Kediye dokunmayın
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Japonya’nın Hiroşima eyaletinde pazar gecesi bir kedinin fabrikadaki zehirli krom tankına düştükten sonra kurtulmayı başararak kayıplara karışması yetkilileri alarma geçirdi.

Yetkililer, Fukuyama şehrindeki metal kaplama fabrikasında çalışan işçilerin, krom tankının etrafında bir kediye ait olduğu düşünülen ayak izleri bulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, ıslanmış ve açık kahverengiyle boyanmış bir kedinin fabrikayı terk ettiğini tespit etti.

Gelişmenin üzerine bölge sakinlerine uyarı yapan yerel otoriteler, anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmama çağrısında bulundu.

Olayın meydana geldiği fabrikadan yapılan açıklamada ise krom tankının üzerinin kalın bir branda ile örtülü olduğu belirtilirken, brandanın kedinin ağırlığına dayanamamış olabileceği kaydedildi.

Benzer bir kazanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Sıradaki Haber
Şubat ayında Sakarya’da bin 426 konut satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile görüştü
21:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TRT Haber'de
20:45
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz
20:38
Yunanistan'da doktorlar mesai dışı ameliyat uygulamasını protesto etti
20:34
ABD’den 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
FOTO FOKUS
Midibüsü benzin döküp yaktı
Midibüsü benzin döküp yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ