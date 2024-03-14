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Güncel
İHA 14.03.2024 17:45

Şubat ayında Sakarya’da bin 426 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Sakarya’da, Şubat ayında bin 426 konut satışı yapıldığını duyurdu.

Şubat ayında Sakarya’da bin 426 konut satıldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Sakarya’da, 2024 yılı Şubat ayında bin 426 konut satışı yapıldığı belirtildi.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

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