Bayburt'ta 57 bin dekarlık kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanmasına imkan sağlayacak Kırklartepe Barajı yüzde 95 oranında tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta yaptırılan Kırklartepe Barajı'nın inşaatı devam ediyor.

Saruhan Deresi üzerine kurulan barajın, tamamlandığında bölgedeki kuru tarım arazilerine adeta "can suyu" olması bekleniyor.

Merkeze bağlı Göldere köyünün yaklaşık 700 metre güneydoğusunda inşaatı yükselen Kırklartepe Barajı'nda depolanacak 23 milyon metreküp su ile 57 bin dekarlık kuru tarım arazisi sulanacak.

Bu sayede, bölgede katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentte refahın artırılması sağlanacak.

DSİ Bayburt Şube Müdürü Bülent Kaya, AA muhabirine, 2017'de ihalesi yapılan baraja ilk kazmanın aynı yıl vurulduğunu söyledi.

Kırklartepe Barajı'nın kentin vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Kaya, gelinen noktada inşaatın yüzde 95'inin tamamlandığını ifade etti.

Kaya, ortalama 150 personelle çalışmaların sürdüğünü, barajda bu yıl sonunda su tutmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Sulama tesislerinin de yapımıyla birlikte ülke ekonomisine 40 milyon lira, turizm, balıkçılık gibi diğer yan kollarla birlikte 100 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.

Barajın kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipinde olduğunu belirten Kaya, yapının gövde uzunluğunun 778 metre, gövde yüksekliğinin ise temelden 47 metre olduğunu bildirdi.

Kaya, barajda 23 milyon metreküp su depolanabileceğine işaret ederek, "Böylelikle kurak dönemlerde dahi sulama imkanımız olacak. Barajın su sağlayacağı sahamız 57 bin dekar olup 5 bin 700 kişiye istihdam imkanı sunacağı öngörülüyor. Bu şekilde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Baraj inşaatı süresince ortalama 150 kişinin istihdam edildiğini yineleyen Kaya, bu personelin yarısını bölge insanlarının oluşturduğunu, bu yönden de yöreye katkı sağladıklarını söyledi.

Kaya, proje kapsamında 4 köyün içme suyu hattının yenilendiğini dile getirerek, "Ayrıca Bayburt ile Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi arasındaki ulaşım yolunun bir bölümünün rölekasyonu, yine yöre insanının tarım arazilerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu tarım arazilerinin yollarının rölekasyonu gerçekleştirildi." dedi.