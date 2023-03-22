Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tabancayla oynarken annesini başından vurdu
[Fotograf: İHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki kişi, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kazayla annesini başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Ayvanat Mahallesi'ndeki evinde tabancayla oynayan 21 yaşındaki S.A. silahın ateş alması sonucu 43 yaşındaki annesi Aysel A.’yı başından vurdu.
Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyan ailenin yakınları hastaneye akın etti.
Polis, kaçan S.A'yı bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa
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