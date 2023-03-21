Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de konteyner ev çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde konteyner ev çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.
Yunusoğlu Mahallesi'nde çamura saplanmış halde konteyner ev yüklü vinçli kamyonu gören bir kişi, durumdan şüphelenerek güvenlik güçlerine haber verdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada konteyner evin Mahmutağa Mahallesi'nde Ö.G'ye ait bahçeden çalındığını belirledi.
Konteyner evi çaldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin
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