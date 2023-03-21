Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile gümrük kaçağı 831 paket sigara, 260 bin makaron, 14 paket elektronik sigara tütünü, 11 cep telefonu aksesuarı, 9 litre alkol ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.