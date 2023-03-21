Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli yardım kampanyaları yapıldı.



Yardım kampanyası çerçevesinde Bingöl’de Veng Şıma İyilik Derneği ile 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Öğrencileri tarafından Kültür Parkında yemek organizasyonu düzenledi.





Etkinliğin açılışına Bingöl Vali Vekili Abdullah Özbek, İl Müftüsü Mustafa Topal, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından yapılan dualar ile açılışı gerçekleştirilen yardım kampanyasında hem dernek üyeleri hem de gönüllü vatandaşlar evlerinde yaptıkları yemekleri getirerek satış yaptı. Tatlılardan böreklere, dolmalardan, mangala kadar bir çok yemek çeşidinin bulunduğu yardım kampanyasına ilgi oldukça fazla oldu. Yapılan satışta elde edilen gelirin Ramazan ayında depremzedeler yararına kullanılacağı belirtildi. Yüzlerce kişinin katıldığı yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Veng Şıma İyilik Derneği Başkanı Yunus Kuyuldar, ''Depremin ilk gününden bu yana bölgedeyiz. Tüm illerimize yardımlarımızı koordineli bir şekilde gönderdik valilik koordinesinde. 3 tane yardım kampanyası düzenledik depremzedeler için dördüncüsünü de burada Büyük Bingöl Kardeşlik Sofrasını düzenledik. 15 Temmuz Milli İrade okulumuz ile birlikte yapıyoruz. İnşallah çok güzel katılım olacak bu doğrultuda deprem bölgesine Ramazan ayı için kumanya göndereceğiz, bunu kahvaltı olarak düşünüyoruz. Yardımlarımız devam ediyor, devamda edecek inşallah” dedi.Yardım kampanyasına katılan Nihat Korluelçi ise “Malum çok büyük bir sıkıntı yaşadık bu depremde. Buradaki kardeşlerimizin acısını bir nebze hafifletmek adına yardımcı oluyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı göstermesi” şeklinde konuştu.