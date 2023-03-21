Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vakfıkebir, Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edildi.



Narkotik timlerinin 4 aylık takibi sonucu şafak vakti 72 ekip, 310 personel, 6 PÖH, 3 Çevik Kuvvet timi, 1 drone ve 6 narkotik dedektör köpeği ile tespit edilen 53 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Yapılan operasyonda 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet dolu fişek, 8 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcılarının ‘Kökünü kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.