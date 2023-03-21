Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 26 Mart 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacak”