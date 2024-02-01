Suya gömülen araçtan son anda kurtuldu

Kaza, Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi.

İddiaya göre, R.Ö. sevk ve idaresindeki otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.



Derede yükselen sulardan otomobilinin üzerine çıkarak kurtulan kazazede ise şans eseri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücüye müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkarmak için çare aramaya başladı. Jandarma güçleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.