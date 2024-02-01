Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.02.2024 10:05

Suya gömülen araçtan son anda kurtuldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobiliyle dereye uçan araç sürücüsü yaralandı.

Suya gömülen araçtan son anda kurtuldu

Kaza, Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi.

İddiaya göre, R.Ö. sevk ve idaresindeki otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Derede yükselen sulardan otomobilinin üzerine çıkarak kurtulan kazazede ise şans eseri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücüye müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkarmak için çare aramaya başladı. Jandarma güçleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
11:12
Deprem bölgesinde çimento firmalarına fahiş fiyat denetimi: 37,8 milyon lirayı ceza kesildi
11:07
Doğu donuyor: Ardahan eksi 30'u gördü
10:54
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
10:47
Japonya'da yine uçak kazası
10:52
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ