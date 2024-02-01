Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.02.2024 09:54

'Maziden Atiye Ahlat' kamp ekibi yola çıktı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla başlattığı 'Maziden Atiye Ahlat' öğrenci kamp programı dahilinde Bayburt'tan 8 öğrenci Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket etti.

'Maziden Atiye Ahlat' kamp ekibi yola çıktı

Yaklaşık 2 hafta sürecek olan kamp programına, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Kars ve Ardahan illerinden öğrenci ve koordinatör öğretmenler katıldı.

Farklı illerden gelerek kampa katılan öğrenciler. Ahlat'ta bulunan Selçuklu Şehitliği, Emir Bayındır Köprüsü, Meydan Cami, Harabe Şehir, Mağara Evler, Osmanlı Kalesi ve müzesini gezecekler. Bayburt'tan öğretmenleri gözetiminde yola çıkan 8 öğrenci, heyecanlı olduklarını belirterek, güzel bir kamp dönemi geçireceklerini ifade ettiler.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Lüleburgaz’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
11:12
Deprem bölgesinde çimento firmalarına fahiş fiyat denetimi: 37,8 milyon lirayı ceza kesildi
11:07
Doğu donuyor: Ardahan eksi 30'u gördü
10:54
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
10:47
Japonya'da yine uçak kazası
10:52
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ