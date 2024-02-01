'Maziden Atiye Ahlat' kamp ekibi yola çıktı

Yaklaşık 2 hafta sürecek olan kamp programına, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Kars ve Ardahan illerinden öğrenci ve koordinatör öğretmenler katıldı.



Farklı illerden gelerek kampa katılan öğrenciler. Ahlat'ta bulunan Selçuklu Şehitliği, Emir Bayındır Köprüsü, Meydan Cami, Harabe Şehir, Mağara Evler, Osmanlı Kalesi ve müzesini gezecekler. Bayburt'tan öğretmenleri gözetiminde yola çıkan 8 öğrenci, heyecanlı olduklarını belirterek, güzel bir kamp dönemi geçireceklerini ifade ettiler.