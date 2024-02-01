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Güncel
İHA 01.02.2024 09:37

Aydın'da araçlara çarpan otomobil devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Aydın'da araçlara çarpan otomobil devrildi

Olay, Yedieylül Mahallesi 1045 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi, sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle trafiğe kapanan sokakta başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik devrilen otomobilin çekici marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılması ile tekrar normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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