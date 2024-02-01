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Güncel
İHA 01.02.2024 02:04

İstanbul'da kontrolden çıkan araç restorana girdi: 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de cadde üzerinde süratle ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da kontrolden çıkan araç restorana girdi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 23.00 sularında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda caddede süratle ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki dubalara çarparak ocakbaşı olarak işletilen restorana girdi.

Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan Anıl Çakıcı, "Maltepe'ye yemek yemeye geldik. Araç çok süratliydi. Dubalara çarptı, orada direkt cama girdi. Ben de cam kenarına yakındım. 3 kişiydik Allah'a şükür, bizde bir şey yoktu. Kaza tek taraflıydı, dubalara çarpınca hızını alamadı, dükkana girdi. Sadece şoför hastaneye gitti. Onun da sağlık durumu iyiymiş" dedi. 

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