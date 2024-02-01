Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı yaşandı

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

Kazada savrulan otomobil, bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı. Hasara neden olan çarpmanın ardından doğal gaz sızıntısı yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz ekipleri de bölgedeki gazı keserek sızıntıyı kontrol altına aldı.

Kaza yapanotomobil ise çekici yardımıyla kaldırdı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.