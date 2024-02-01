Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.02.2024 09:49

Lüleburgaz’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şahıs tutuklandı.

Lüleburgaz’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele ile birlikte, suçun önlenmesine yönelik olarak icra edilen faaliyetlere devam ediyor.

Ekipler, sosyal medya hesaplarının taranması esnasında, sosyal medya hesabı üzerinden silah ticaretine yönelik paylaşımlar yaptığı bir şahıs tespit etti. Şahsın Lüleburgaz ilçesinde ikamet ettiğinin anlaşılması üzerine harekete geçen ekipler, F.B. isimli şahısla birlikte hareket ettiği belirlenen E.P.E., E.K., B.F., E.T. ve B.K. isimli şahısların adreslerinde arama yaptı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek dipçiği, 4 adet tabanca mermisi, 38 adet av tüfeğine ait kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet kelepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, silah ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. E.F.B, E.T., E.P.E isimli 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.K., B.F., B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A isimli şahısta savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Süloğlu'nda jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
11:12
Deprem bölgesinde çimento firmalarına fahiş fiyat denetimi: 37,8 milyon lirayı ceza kesildi
11:07
Doğu donuyor: Ardahan eksi 30'u gördü
10:54
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
10:47
Japonya'da yine uçak kazası
10:52
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ