Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
Etiketler: hatay Türk Silahlı KuvvetleriSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:10
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