Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da, uçakla Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.
S.A'nın üst aramasında 3 deodorant şişesi içerisine zulalanmış 109 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Van uyuşturucuSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:08
Sıradaki Haber
Malkara'da tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz