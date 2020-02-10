Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

S.A'nın üst aramasında 3 deodorant şişesi içerisine zulalanmış 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.