Tesisatçı E.E, polise yaptığı başvurusunda Hacıevhat Mahallesi'ndeki dükkanından cam kırılmak suretiyle hırsızlık yapıldığını öne sürdü.

E.E'nin dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığını ileri sürerek yaptığı şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.