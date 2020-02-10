Haber Giriş: Kaynak: AA
Malkara'da tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddia edildi
[Fotoğraf: AA]
Malkara'da polis ekipleri, bir su tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Tesisatçı E.E, polise yaptığı başvurusunda Hacıevhat Mahallesi'ndeki dükkanından cam kırılmak suretiyle hırsızlık yapıldığını öne sürdü.
E.E'nin dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığını ileri sürerek yaptığı şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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