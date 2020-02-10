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Şehit Er Vedat Dolançay, şehadetinin 4. yılında anıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde şehit Er Vedat Dolançay, şehadetinin 4. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 9 Şubat 2016'da şehit edilen Dolançay için ilçede anma programı düzenlendi.
Şehidin kabri başında düzenlenen programa yakınlarının yanı sıra kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Köse ve vatandaşlar şehit Dolançay'ın ailesini evinde ziyaret etti.
Etiketler: Van saray ilçesi Er Vedat DolançaySon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:47
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