Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İnandık Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, barajın depolayacağı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Barajın inşaatında gövde altı sıyırma kazılarının tamamlandığını aktaran Aydın, "Plaka yükleme deneyleri başlamış ve kalite kontrol faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra beton imalatlarına başlanacaktır. İnandık Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." açıklamasını yaptı.