Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Kilit-1 uygulama noktasında C.U'ya ait durdurulan araç içerisinde 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Siirt Uyuşturucu
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